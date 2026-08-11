KNVB legt Ajax een boete op door wanordelijkheden van supporters

Ajax heeft een geldboete van 5.000 euro gekregen van de onafhankelijke aanklager betaald voetbal. De Amsterdammers accepteerden de sanctie, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk is met een proeftijd van twee jaar.

Dat meldt de KNVB. De straf is opgelegd naar aanleiding van wanordelijkheden tijdens de wedstrijd Ajax - FC Groningen op 21 mei 2026.

Volgens de aanklager gooiden Ajax-supporters tijdens het duel bekers met vloeistof richting de doelman van FC Groningen en op het speelveld. Dat incident leidde uiteindelijk tot de opgelegde boete.