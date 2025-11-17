Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior
Fred Grim Foto: © BSR Agency
De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior wordt zaterdag gefloten door Joey Kooij. Dat maakt de KNVB bekend.
Scheidsrechter Kooij wordt geassisteerd door grensrechter Koopman en Ozinga, vierde official Boel, videoscheidsrechter Van de Graaf en assistent-videoscheidsrechter Krijt.
Ajax en Excelsior trappen zaterdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
