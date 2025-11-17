KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior

'Ajax heeft vervanger Kroes in beeld en lijkt op weg naar ArenA'

Geelen: "Haal voldoening uit de ontwikkeling van mijn collega's"

Borst kan niet naar oud-Ajacied kijken: "Loopt maar met de bal"

'Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman beloont oud-Ajacied'

Landzaat al actief bij Ajax en sluit aan op het trainingsveld

Landzaat nu al neergesabeld bij Ajax: "Wat hebben ze gezopen?"

'Blind vergeleken met gezwel': "Reed bijna tegen vangrail aan"

BREAKING | 'Ajax wil Landzaat gaan ophalen voor functie bij Ajax'

Ajax-huurling vaak geblesseerd: "Het is echt een man van glas"