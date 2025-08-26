Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen FC Volendam en Ajax
John Heitinga Foto: © BSR Agency
Ajax gaat zaterdagmiddag op bezoek bij FC Volendam. De KNVB heeft Alex Bos aangesteld om de wedstrijd te leiden.
Scheidsrechter Bos wordt geassisteerd door assistent-scheidsrechters Diks en Westhof, vierde official Wiersma, videoscheidsrechter Jeroen Manschot en assistent-videoscheidsrechter Van Zuilen.
De ploeg van John Heitinga staat na drie wedstrijden op de derde plek met zeven punten. De promovendus uit Volendam is nog ongeslagen en speelde drie keer gelijk. FC Volendam en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in het Kras Stadion in Volendam.
