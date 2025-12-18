KNVB maakt arbitrage bekend in aanloop naar N.E.C – Ajax duel

Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Cherine
Allard Lindhout tijdens Feyenoord - PSV
Allard Lindhout tijdens Feyenoord - PSV Foto: © Pro Shots

Ajax reist zaterdag af naar Nijmegen voor het uitduel met N.E.C. De ploeg van Fred Grim is dit seizoen een directe concurrent van de Amsterdammers. N.E.C. bezet de vierde plaats en volgt Ajax op slechts één punt. De aftrap is om 20.00 uur.

Bij winst kan Ajax verder afstand nemen van de Nijmegenaren. N.E.C. hoopt juist in eigen huis een slag te slaan tegen de concurrent. Ajax lijkt de afgelopen weken weer in betere vorm te verkeren. Het hoogtepunt was de 2-0 zege in De Klassieker tegen Feyenoord. N.E.C. liet vorige speelronde punten liggen door met 2-2 gelijk te spelen tegen Telstar.

De KNVB heeft inmiddels de arbitrage voor het duel aangewezen. Allard Lindhout staat als scheidsrechter op het veld en wordt bijgestaan door grensrechters Rogier Honig en Johan Balder. Alex Bos is de vierde official, terwijl Pol van Boekel als VAR fungeert met Patrick Inia als assistent.

