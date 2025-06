KNVB maakt conceptschema voor Eredivisieseizoen 2025/26 bekend

Dinsdagavond deelde de voetbalbond al de eerste speelronde en een aantal grote wedstrijden later in het seizoen, maar nu is ook de rest van het competitieschema bekend. "De onmogelijke puzzel met oneindig veel stukjes is toch weer gelegd!", vertelt Jan de Jong, Algemeen Directeur Eredivisie CV. "Het competitieschema van de VriendenLoterij Eredivisie seizoen 2025/'26 is er."

Het was geen gemakkelijke opgave, vertelt De Jong, die rekening moest houden met 25 pagina's aan wensen en eisen. "Het belangrijkste is een eerlijk en evenwichtig schema voor iedereen, maar we faciliteren ook de Europees spelende clubs, hebben een nette winterstop voor de broodnodige rust, de gepromoveerde clubs hebben één week extra de tijd om tot een perfecte grasmat te komen, naast duizend andere dingen."

Het betreft nog wel een concept-competitieschema en kan dus nog aangepast worden.