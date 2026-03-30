KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente

De wedstrijd tussen Ajax en FC Twente wordt gefloten door Sander van der Eijk. Dat blijkt uit het aanstellingenoverzicht van de KNVB .

Het team van Van der Eijk wordt aangevuld door assistent-scheidsrechters Bluemink en De Groot, vierde official Van den Kerkhof, videoscheidsrechter Manschot en assistent-videoscheidsrechter Kucukerbir.

Ajax en FC Twente treffen elkaar op zaterdag 4 april in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap van het duel is om 21.00 uur.