Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt de scheidsrechter voor duel tegen NAC Breda bekend
Marc Nagtegaal Foto: © Pro Shots
De KNVB heeft scheidsrechter Marc Nagtegaal aangesteld als leidsman voor het duel tussen Ajax en NAC Breda, dat op zaterdag 27 september 2025 om 16.30 uur wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.
Nagtegaal wordt in Amsterdam geassisteerd door Roy de Nas en Murat Kucukerbir. Stan Teuben fungeert als vierde official langs de zijlijn. De videoscheidsrechter (VAR) van dienst is Jochem Kamphuis, bijgestaan door Mario Diks als AVAR.
Ajax ontvangt NAC in speelronde 7 van de Eredivisie. De Amsterdammers willen na het gelijkspel tegen PSV weer overtuigen met een overwinning, terwijl NAC hoopt het goede gevoel vast te houden na de zege op Heracles Almelo.
Laatste nieuws
Perez ziet opvallende titelkandidaat: "Ten opzichte van Ajax..."
Gloukh krijgt lof: "Waarom speelt die jongen niet altijd mee?"
KNVB maakt de scheidsrechter voor duel tegen NAC Breda bekend
John Heitinga geïrriteerd: "Ik ga deze vraag niet beantwoorden"
Heitinga reageert op kritiek: "Ik hoor jou ook af en toe..."
Oscar Gloukh maakt veel indruk en krijgt eervolle vermelding
Saïd Bakkati: "Die ambitie heb ik niet en het bevalt uitstekend"
Valentijn Driessen hard aangepakt: "Hij is over alles negatief"
El Ahmadi zag 'heel matig' Ajax: "Dit was van allebei heel zwak"
Kenneth Taylor onder vuur bij Ajax-supporters: "Schaam je diep"
Meer nieuws
Afellay snapt kritiek op Ajacied: "Dat is natuurlijk terecht"
Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"
Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Zorgwekkend voor Heitinga"
Perez over voormalig Ajax-talent: "Wat is dit voor malloot?"
Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"
Henk Spaan bekritiseert twee Ajax-spelers: "Was ronduit slecht"
'Hakim Ziyech staat voor opmerkelijke rentree in de Eredivisie'
Kees Kwakman: "Dat is niet goed genoeg voor Ajax 1 op dit moment"
Drama voor Ruben van Bommel na PSV-Ajax: "Dit is een harde klap"
Stentler ziet uitblinker bij Ajax: "PSV had het heel moeilijk"
Ouder nieuws
Perez kritisch na PSV - Ajax: "Doet me denken aan Brian Brobbey"
Pierre van Hooijdonk waarschuwt Ajax-speler: "Hij is gewoon laks"
Willie Overtoom wijst naar Ajax-fans: "Dat begrijp ik nooit"
Van Hanegem: "Ajax is nog ver verwijderd van een normaal niveau"
John van Loen vol lof na topper: "Hij was de beste man bij Ajax"
BREAKING | Na Danny Blind stapt er nog een RvC-lid op bij Ajax
Theo Janssen kritisch op elftal Ajax: "Ze zijn niet goed genoeg"
Ali Boussaboun analyseert: "Dan vind ik Ajax veel minder..."
Inspiratie uit drie Spaanse clubs: Ajax vernieuwt jeugdopleiding
Ajax bood ex-trainer functie aan na trainerschap: "Geen oren naar"
Video’s
Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"
Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"
René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"
Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"
Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi
VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa
Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"
0 reacties