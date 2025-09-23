KNVB maakt de scheidsrechter voor duel tegen NAC Breda bekend

De KNVB heeft scheidsrechter Marc Nagtegaal aangesteld als leidsman voor het duel tussen Ajax en NAC Breda, dat op zaterdag 27 september 2025 om 16.30 uur wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Nagtegaal wordt in Amsterdam geassisteerd door Roy de Nas en Murat Kucukerbir. Stan Teuben fungeert als vierde official langs de zijlijn. De videoscheidsrechter (VAR) van dienst is Jochem Kamphuis, bijgestaan door Mario Diks als AVAR.

Ajax ontvangt NAC in speelronde 7 van de Eredivisie. De Amsterdammers willen na het gelijkspel tegen PSV weer overtuigen met een overwinning, terwijl NAC hoopt het goede gevoel vast te houden na de zege op Heracles Almelo.