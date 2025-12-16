Pantelic Podcast
KNVB maakt geldboete Ajax bekend voor massaal afsteken vuurwerk

Rik Engelbertink
bron: KNVB
Ajax - SC Heerenveen gestaakt door vuurwerk
Ajax - SC Heerenveen gestaakt door vuurwerk Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een geldboete gekregen vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens het duel met SC Heerenveen. Dat maakt de KNVB op dinsdagmiddag bekend.

Het gaat om een vrij hoge geldboete van € 15.000. "Dit vanwege wanordelijkheden door aanhang van Ajax bij gelegenheid van de op 1 november 2025 gespeelde wedstrijd Ajax – SC Heerenveen, te weten: het massaal afsteken van vuurwerk rond de 30e minuut van de wedstrijd, waardoor de wedstrijd tijdelijk is gestaakt door de scheidsrechter", schrijft de KNVB

Voor het vuurwerk dat is afgestoken tijdens het duel met FC Groningen, heeft de KNVB nog geen straf uitgedeeld. Wel is de kans groot dat deze straf nog veel groter is, gezien het feit de wedstrijd na twee keer stilleggen geen doorgang meer kon vinden.

Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
