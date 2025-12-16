KNVB maakt geldboete Ajax bekend voor massaal afsteken vuurwerk

Ajax heeft een geldboete gekregen vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens het duel met SC Heerenveen. Dat maakt de KNVB op dinsdagmiddag bekend.

Het gaat om een vrij hoge geldboete van € 15.000. "Dit vanwege wanordelijkheden door aanhang van Ajax bij gelegenheid van de op 1 november 2025 gespeelde wedstrijd Ajax – SC Heerenveen, te weten: het massaal afsteken van vuurwerk rond de 30e minuut van de wedstrijd, waardoor de wedstrijd tijdelijk is gestaakt door de scheidsrechter", schrijft de KNVB.

Voor het vuurwerk dat is afgestoken tijdens het duel met FC Groningen, heeft de KNVB nog geen straf uitgedeeld. Wel is de kans groot dat deze straf nog veel groter is, gezien het feit de wedstrijd na twee keer stilleggen geen doorgang meer kon vinden.