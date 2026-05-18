KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag gefloten door Marc Nagtegaal. Dat maakt de KNVB maandag bekend.
Scheidsrechter Nagtegaal krijgt donderdagavond assistentie van grensrechters Koopman en Westhof, vierde official Teuben, videoscheidsrechter Ruperti en assistent-videoscheidsrechter Van Zuilen.
Er is het nodige te doen om de halve finale wedstrijd in de play-offs. Maandag werd bekend dat er geen uitsupporters welkom zijn bij de wedstrijd in Volendam. De lokale autoriteiten namen dat besluit vanwege ongeregeldheden na FC Volendam - Telstar afgelopen weekend.
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen begint donderdagavond om 18.45 uur.
