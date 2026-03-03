Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor FC Groningen - Ajax
Fred Grim Foto: © BSR Agency
De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt zaterdag gefloten door Serdar Gözübüyük. Dat maakt de KNVB bekend.
Scheidsrechter Gözübüyük wordt in Groningen geassisteerd door grensrechter Inia en Honig, vierde official Wiersma, videoscheidsrechter Van Boekel en assistent-videoscheidsrechter Ribbink.
De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax in de Euroborg begint zaterdagmiddag om 16.30 uur.
