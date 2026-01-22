Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Volendam
Fred Grim Foto: © Pro Shots
Ajax neemt het zaterdag op tegen FC Volendam. De KNVB heeft Jannick van der Laan aangesteld om de wedstrijd te leiden.
Scheidsrechter Van der Laan wordt geassisteerd door grensrechters Osseweijer en Ribbink, vierde official Martens, videoscheidsrechter Blank en assistent-videoscheidsrechter Bluemink.
Ajax en FC Volendam trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
