Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - Heracles Almelo

Max
bron: KNVB
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Heracles Almelo. De KNVB heeft Marc Nagtegaal aangesteld om de wedstrijd te fluiten. 

Scheidsrechter Nagtegaal wordt geassisteerd door grensrechters Schaap en Vandeursen, vierde official Puts, videoscheidsrechter Oostrom en assistent-videoscheidsrechter Krijt.

Ajax en Heracles Almelo trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Dies Janse en Rayane Bounida in de Johan Cruijff Arena

Ajax-verdediger vertrekt tijdelijk: "Wel 25 clubs hadden interesse"

Brian Brobbey

'Franse club meldt zich met miljoenen bij Ajax voor Brobbey'

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
