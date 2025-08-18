Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - Heracles Almelo
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Heracles Almelo. De KNVB heeft Marc Nagtegaal aangesteld om de wedstrijd te fluiten.
Scheidsrechter Nagtegaal wordt geassisteerd door grensrechters Schaap en Vandeursen, vierde official Puts, videoscheidsrechter Oostrom en assistent-videoscheidsrechter Krijt.
Ajax en Heracles Almelo trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
