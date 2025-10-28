Kick-off
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - SC Heerenveen

bron: KNVB
De wedstrijd tussen Ajax en SC Heerenveen wordt gefloten door Jannick van der Laan. Dat maakt de KNVB maandag bekend. 

Scheidsrechter Van der Laan krijgt assistentie van grensrechters Osseweijer en Robbink, vierde official Puts, videoscheidsrechter Ruperti en assistent-videoscheidsrechter Balder.

Ajax en SC Heerenveen trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

