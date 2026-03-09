KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - Sparta Rotterdam

De wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam zal gefloten worden door Rob Dieperink. Dat maakt de KNVB maandag bekend.

Scheidsrechter Dieperink krijgt in Amsterdam assistentie van grensrechters Zeinstra en Koopman, vierde official Oostrom, videoscheidsrechter Blank en assistent-videoscheidsrechter Weterings.

Het wordt de eerste wedstrijd met Oscar Garcia als hoofdtrainer langs de lijn. De Spanjaard werd zondag overgeheveld van Jong Ajax nadat Fred Grim door de teleurstellende resultaten uit zijn functie werd gezet.

Ajax en Sparta Rotterdam trappen zaterdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.