KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax tegen FC Groningen
Remko Pasveer bedankt de arbitrage Foto: © Pro Shots
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt gefloten door Bas Nijhuis. Dat maakt de KNVB maandag bekend op de officiële website.
Scheidsrechter Van der Laan krijgt assistentie van grensrechters Ketting en, Schaap vierde official Hensgens, videoscheidsrechter Blank en assistent-videoscheidsrechter Bolde.
Ajax en FC Groningen trappen zondagavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.
