KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Almere City - Ajax duel

Ajax reist op zondag 2 maart af naar Almere voor de uitwedstrijd tegen Almere City. De aftrap in het Yanmar Stadion is om 14:30 uur, en de KNVB heeft de scheidsrechters al bekendgemaakt.

Momenteel staat Ajax stevig op de eerste plaats met 57 punten, vijf punten voor PSV. De Amsterdammers hebben alles in eigen handen, maar elke wedstrijd blijft cruciaal voor de kampioenschap. Almere City bevindt zich op de laatste plaats en moet vechten tegen degradatie, wat betekent dat zij alles op alles zullen zetten om punten te pakken.

Scheidsrechter voor de wedstrijd is Serdar Gözübüyük, met assistenten Zeinstra en Inia. De vierde official is Van der Laan, terwijl Van Boekel de VAR is en Weterings als AVAR fungeert.