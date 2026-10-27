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KNVB maakt scheidsrechter bekend voor belangrijke kraker Ajax - AZ

Amber
Allard Lindhout
Allard Lindhout Foto: © Pro Shots

Allard Lindhout heeft zaterdagavond de leiding over het belangrijke Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ. De KNVB heeft de 39-jarige scheidsrechter aangesteld voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Lindhout wordt langs de zijlijn ondersteund door assistent-scheidsrechters Johan Balder en Roy de Nas. Clay Ruperti is aangesteld als vierde official. Vanuit Zeist fungeert Jeroen Manschot als videoscheidsrechter, met Sjoerd Nanninga als zijn assistent.

Voor AZ wordt het de eerste wedstrijd van dit seizoen onder leiding van Lindhout. De arbiter kwam eerder deze campagne al wel naar Amsterdam voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen Willem II.

De ontmoeting van zaterdagavond is voor beide ploegen van groot belang. Ajax staat momenteel tweede, maar de verschillen in de top van de Eredivisie zijn klein. De ploeg van trainer Míchel Sánchez heeft slechts één punt meer dan nummer vijf AZ.

Ajax boekte afgelopen weekend een moeizame 1-2-overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam. AZ ging in eigen huis juist met 0-2 onderuit tegen FC Twente. De Alkmaarders kunnen de Amsterdammers bij een overwinning in de Johan Cruijff ArenA passeren.

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