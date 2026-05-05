KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Ajax speelt zondagmiddag de altijd beladen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.
De KNVB heeft Jeroen Manschot aangesteld om het treffen in goede banen te leiden. Hij wordt in Amsterdam bijgestaan door assistent-scheidsrechters Franca Overtoom en Mario Diks. Erwin Blank is aangewezen als vierde official.
Clay Ruperti is de videoscheidsrechter van dienst. Hij krijgt in Zeist assistentie van Johan Balder. Met FC Utrecht treft Ajax de huidige nummer acht van de Eredivisie.
FC Utrecht kan zich definitief plaatsen voor de play-offs. De Domstedelingen hebben daarnaast ook baat bij een zo goed mogelijke uitgangspositie. Ajax kan nog een ticket voor de voorronde van de Champions League grijpen, maar kan ook nog veroordeeld worden voor het spelen van de play-offs om Europees voetbal.
