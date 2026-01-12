Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - Go Ahead Eagles

Gijs Kila
bron: KNVB
Serdar Gözübüyük
Serdar Gözübüyük Foto: © Pro Shots

Zaterdag 17 januari speelt Ajax een thuisduel tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers en de Deventenaren trappen om 16:30 af. 

Serdar Gözübüyük is voor dit Eredivisieduel aangesteld als dienstdoend scheidsrechter. Dat laat de KNVB weten via haar officiële kanalen. Hij zal vanaf de zijlijn ondersteuning krijgen van Inia en Honig, die de grensrechters zijn.

Wiersma is de vierde man bij dit duel. Ook zal Gözübüyük hulp gaan krijgen vanuit Zeist, waar Van Boekel de videobeelden in de gaten zal houden als VAR. Hij krijgt daarbij assistentie van Beijer. 

Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
