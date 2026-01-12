Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - Go Ahead Eagles
Serdar Gözübüyük Foto: © Pro Shots
Zaterdag 17 januari speelt Ajax een thuisduel tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers en de Deventenaren trappen om 16:30 af.
Serdar Gözübüyük is voor dit Eredivisieduel aangesteld als dienstdoend scheidsrechter. Dat laat de KNVB weten via haar officiële kanalen. Hij zal vanaf de zijlijn ondersteuning krijgen van Inia en Honig, die de grensrechters zijn.
Wiersma is de vierde man bij dit duel. Ook zal Gözübüyük hulp gaan krijgen vanuit Zeist, waar Van Boekel de videobeelden in de gaten zal houden als VAR. Hij krijgt daarbij assistentie van Beijer.
