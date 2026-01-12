KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - Go Ahead Eagles

Serdar Gözübüyük is voor dit Eredivisieduel aangesteld als dienstdoend scheidsrechter. Dat laat de KNVB weten via haar officiële kanalen. Hij zal vanaf de zijlijn ondersteuning krijgen van Inia en Honig, die de grensrechters zijn.

Wiersma is de vierde man bij dit duel. Ook zal Gözübüyük hulp gaan krijgen vanuit Zeist, waar Van Boekel de videobeelden in de gaten zal houden als VAR. Hij krijgt daarbij assistentie van Beijer.