KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel FC Utrecht - Ajax

Scheidsrechter Nijhuis wordt geassisteerd door grensrechters Bluemink en De Groot, vierde official Van den Kerkhof, videoscheidsrechter Van Boekel en assistent-videoscheidsrechter Inia.

Komend weekend komen vanwege de bekerfinale alleen SC Heerenveen, Almere City, Ajax en FC Utrecht in actie in de Eredivisie. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax is op last van de gemeente Utrecht naar voren gehaald vanwege een gebrek aan politie-inzet. De aftrap in de Galgenwaard in zondag 20 april om 12.15 uur.