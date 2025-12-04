Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Fortuna Sittard - Ajax

Arthur
bron: KNVB
Sander van der Eijk in het duel van Ajax
Sander van der Eijk in het duel van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zondagavond op tegen Fortuna Sittard. Scheidsrechter Sander van der Eijk is aangesteld om de wedstrijd te fluiten, maakt de KNVB bekend.

Van der Eijk wordt daarbij gesteund door assistent-scheidsrechters De Groot en Bluemink. Gerrets is de vierde official, Clay Rupert de videoscheidsrechter en Cristian Dobre de AVAR.

Het duel in Sittard begint pas om 18.45 uur. Hierdoor speelt Ajax voor de tweede week op rij een avondduel op zondag.

Gerelateerd:
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Jesse mag opnieuw naar Ajax na gestaakt duel: "Was echt in tranen"

0
Souffian El Karouani

El Karouani in verband gebracht met Ajax: "Begrijp dat er banden zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd