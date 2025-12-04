Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Fortuna Sittard - Ajax
Sander van der Eijk in het duel van Ajax Foto: © Pro Shots
Ajax neemt het zondagavond op tegen Fortuna Sittard. Scheidsrechter Sander van der Eijk is aangesteld om de wedstrijd te fluiten, maakt de KNVB bekend.
Van der Eijk wordt daarbij gesteund door assistent-scheidsrechters De Groot en Bluemink. Gerrets is de vierde official, Clay Rupert de videoscheidsrechter en Cristian Dobre de AVAR.
Het duel in Sittard begint pas om 18.45 uur. Hierdoor speelt Ajax voor de tweede week op rij een avondduel op zondag.
