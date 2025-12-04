KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Fortuna Sittard - Ajax

Ajax zoekt nieuwe commissarissen: "Moet per se een vrouw zijn"

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

Pharell Nash apetrots na debuut: "Ik dank God voor mijn debuut"

'Busby tekent nieuw contract': "Is een uitdaging met dit budget"

Scheidsrechter stopt na 218 (!) duels in Eredivisie: "Voorbeeld"

Sneijder wil speler weg hebben bij Ajax: "Die wordt niet beter zo"

Johan Derksen is furieus: "Het is de schuld van de Ajax-leiding"

Scouting Ajax krijgt flinke sneer: "Waarom halen ze Valente niet?"

Chris Woerts haalt uit: "Het is te krankzinnig voor woorden"