Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel PEC Zwolle - Ajax
Sander van der Eijk Foto: © Pro Shots
Het duel tussen PEC Zwolle en Ajax staat onder leiding van Sander van der Eijk. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.
Hij wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Bluemink en De Groot. Hardeman is de vierde official, terwijl Higler fungeert als VAR en Brondijk als assistent-VAR.
PEC Zwolle en Ajax treffen elkaar op zondag 1 maart om 12.15 uur in het MAC³PARK stadion.
