Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel PEC Zwolle - Ajax

Gijs Kila
bron: KNVB
Sander van der Eijk
Sander van der Eijk Foto: © Pro Shots

Het duel tussen PEC Zwolle en Ajax staat onder leiding van Sander van der Eijk. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.

Hij wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Bluemink en De Groot. Hardeman is de vierde official, terwijl Higler fungeert als VAR en Brondijk als assistent-VAR.

PEC Zwolle en Ajax treffen elkaar op zondag 1 maart om 12.15 uur in het MAC³PARK stadion.

Gerelateerd:
Hans Kraay

Kraay noemt Ajacied beste van de Eredivisie: "Het is niet normaal"

0
Valentijn Driessen

Driessen bekritiseert Ajax-speler: "Dan wint Ajax gewoon met 2-1"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties