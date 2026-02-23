KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel PEC Zwolle - Ajax

Het duel tussen PEC Zwolle en Ajax staat onder leiding van Sander van der Eijk. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.

Hij wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Bluemink en De Groot. Hardeman is de vierde official, terwijl Higler fungeert als VAR en Brondijk als assistent-VAR.

PEC Zwolle en Ajax treffen elkaar op zondag 1 maart om 12.15 uur in het MAC³PARK stadion.