KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax

Ajax sluit het reguliere Eredivisieseizoen zondag af tegen SC Heerenveen. De KNVB heeft Joey Kooij aangesteld om de wedstrijd te leiden.

Voor SC Heerenveen gaat het alleen nog om een zo hoog mogelijke plek in de play-offs. De Friezen staan in punten gelijk met FC Utrecht, maar de Domstedelingen hebben een beter doelsaldo. Hoger eindigen dan FC Utrecht betekent minimaal één thuiswedstrijd in de play-offs. Nummer zes AZ staat daar één punt boven, maar is door de bekerwinst al zeker van Europees voetbal.

Scheidsrechter Kooij krijgt assistentie van grensrechters Fikkert en Kucukerbir, vierde official Hardeman, videoscheidsrechter Dennis Higler en assistent-videoscheidsrechter Krijt.

Voor Ajax is de wedstrijd van zondag van groot belang. De Amsterdammers staan momenteel nog teleurstellend vijfde, maar kunnen op de laatste speelronde nog de derde plek veroveren. Dan moet er gewonnen worden en de resultaten bij de wedstrijden van FC Twente en NEC ook gunstig zijn.

SC Heerenveen en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Abe Lenstra Stadion.