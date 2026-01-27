KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior

Van Leer geeft tekst en uitleg: "Huntelaar opende echt mijn ogen"

Martijn Reuser geniet van Ajax-talent: "Hij werd soms gek van me"

VIDEO | Hakim Ziyech maakt na lange afwezigheid rentree op veld

Perez kritisch op Ajacieden: "Ik hoop dat ze die beha's afdoen"

Van Polen adviseert Ajax-talent: "Hij moet het krachthonk in"

Van der Vaart ziet twee lichtpuntjes bij Ajax: "Heel blij mee"

Hugo Borst: "Hij vocht met de assistent-trainer van Farioli"

'Danilo in beeld bij Eredivisionist': "Vraag of hij haalbaar is"

Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam