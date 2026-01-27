Laatste nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior

Max
bron: KNVB
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

De wedstrijd tussen Excelsior en Ajax wordt zondag gefloten door Marc Nagtegaal. Dat maakt de KNVB bekend. 

Arbiter Nagtegaal wordt zondag geassisteerd door grensrechters De Nas en Kucukerbir, vierde official Ruperti, videoscheidsrechter Higler en assistent-videoscheidsrechter Fikkert.

Excelsior en Ajax trappen zondagmiddag om 12.15 uur af in Rotterdam. 

