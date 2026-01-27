Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency
De wedstrijd tussen Excelsior en Ajax wordt zondag gefloten door Marc Nagtegaal. Dat maakt de KNVB bekend.
Arbiter Nagtegaal wordt zondag geassisteerd door grensrechters De Nas en Kucukerbir, vierde official Ruperti, videoscheidsrechter Higler en assistent-videoscheidsrechter Fikkert.
Excelsior en Ajax trappen zondagmiddag om 12.15 uur af in Rotterdam.
