KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en NEC

Ajax-aanwinst stapt op vliegtuig en is onderweg naar Amsterdam

Godts krijgt opbouwende kritiek: "Dat moet hij nog verbeteren"

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

Ajax-transfers besproken: "Belangrijkste doelstelling niet behaald"

Onthulling over Van Gangelen: "Hij vertelde mij wat hij voelde"

Grim verklaart keuzes Ajax-opstelling: "Dacht ik wel over na"

Van Polen kritisch op Ajacied: "Hij heeft dat de laatste weken niet"

Kraay Jr. zeer lovend over Ajacied: "Als díe het niet redt…"

Grim over doelpuntloze Dolberg: "Maar als je het omdraait.."