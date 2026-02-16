Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en NEC

Max
bron: KNVB
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De wedstrijd tussen Ajax en NEC wordt gefloten door Jeroen Manschot. Dat maakt de KNVB maandag bekend. 

Scheidsrechter Manschot wordt geholpen door assistent-scheidsrechter De Nas en Van Zuilen, vierde official Teuben, videoscheidsrechter Ruperti en assistent-videoscheidsrechter Westhof. 

De wedstrijd tussen Ajax en NEC begint zaterdagavond om 21.00 uur. 

