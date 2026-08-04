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KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen PEC Zwolle en Ajax

Max
bron: KNVB
Ajax-trainer Míchel
Ajax-trainer Míchel Foto: © Pro Shots

Ajax begint zondagmiddag aan het nieuwe Eredivisieseizoen. De KNVB heeft Jannick van der Laan aangesteld om de wedstrijd te leiden. 

Scheidsrechter Van der Laan wordt in Zwolle geassisteerd door grensrechters Koopman en Weterings, vierde official Hardeman, videoscheidsrechter Blank en assistent-videoscheidsrechter Vandeursen. 

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax begint zondag om 14.30 uur in het MAC3Park in Zwolle. 

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