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KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Fortuna Sittard - Ajax

Max
bron: KNVB
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen Fortuna Sittard. De KNVB heeft Jeroen Manschot aangesteld om de wedstrijd te fluiten. 

Scheidsrechter Manschot wordt geassisteerd door grensrechters Weterings en Frijn, vierde official Sturm, videoscheidsrechter Van de Graaf en assistent-videoscheidsrechter Van Zuilen.

Fortuna Sittard en Ajax trappen zaterdagavond om 20.00 uur af in Limburg. 

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