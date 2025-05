KNVB maakt scheidsrechter bekend voor kraker FC Groningen - Ajax

Het team van scheidsrechter Manschot wordt aangevuld door assistent-scheidsrechters Michael Osseweijer en Kevin Bodde, vierde official Jannick van der Laan, videoscheidsrechter Pol van Boekel en assistent-videoscheidsrechter Stefan de Groot.

De belangen zijn woensdagavond groot in de Euroborg. Koploper Ajax is door drie matige optredens de voorsprong op PSV bijna kwijt en dus zal de druk er vol opstaan bij de ploeg van Francesco Farioli. FC Groningen hoopt nog altijd op een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Alle ploegen trappen woensdagavond om 20.00 uur af.