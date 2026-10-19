KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Sparta Rotterdam - Ajax

Scheidsrechter Makkelie krijgt assistentie van grensrechters Steegstra en De Vries, vierde official Hardeman, videoscheidsrechter Ruperti en assistent-videoscheidsrechter Ribbink.

Ajax overtuigde afgelopen weekend door met ruime cijfers te winnen van FC Groningen en weet zo de aansluiting te vinden na het puntenverlies van AZ en PSV. Sparta Rotterdam won van Willem II en staat op negen punten.