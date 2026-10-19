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KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Sparta Rotterdam - Ajax

Max
bron: KNVB
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Danny Makkelie fluit zondag de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax. Dat maakt de KNVB maandag bekend. 

Scheidsrechter Makkelie krijgt assistentie van grensrechters Steegstra en De Vries, vierde official Hardeman, videoscheidsrechter Ruperti en assistent-videoscheidsrechter Ribbink.

Ajax overtuigde afgelopen weekend door met ruime cijfers te winnen van FC Groningen en weet zo de aansluiting te vinden na het puntenverlies van AZ en PSV. Sparta Rotterdam won van Willem II en staat op negen punten. 

Sparta Rotterdam en Ajax trappen zondagmiddag om 16.45 uur af op Het Kasteel. De Amsterdammers ontvangen donderdagavond eerst nog Atalanta Bergamo in de Conference League. 

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