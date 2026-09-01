Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV

Max
bron: KNVB
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV. De KNVB heeft Sander van der Eijk aangesteld om de wedstrijd te leiden. 

Van der Eijk krijgt assistentie van grensrechters Bluemink en De Groot, vierde official Martens, videoscheidsrechter Van Boekel en assistent-videoscheidsrechter Fikkert.

Ajax en PSV trappen zaterdagavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'

0
Hiroki Ito

'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'

'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'

'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'

'Ajax dicht bij aantrekken van 28-voudig Duits international'

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV

Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"

NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland

'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws