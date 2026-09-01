KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV. De KNVB heeft Sander van der Eijk aangesteld om de wedstrijd te leiden.

Van der Eijk krijgt assistentie van grensrechters Bluemink en De Groot, vierde official Martens, videoscheidsrechter Van Boekel en assistent-videoscheidsrechter Fikkert.

Ajax en PSV trappen zaterdagavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.