Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV

Max
bron: KNVB
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Zondag staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld om de wedstrijd te leiden. 

Scheidsrechter Gözübüyük wordt zondag geholpen door assistent-scheidsrechters Zeinstra en Inia, vierde official Nagtegaal, videoscheidsrechter Pol van Boekel en assistent-videoscheidsrechter De Groot.

Het verschil op de ranglijst tussen PSV en Ajax bedraagt na de eerste vijf wedstrijden slechts één punt. PSV verloor verrassend van Telstar, terwijl de Amsterdammers gelijkspeelden tegen FC Volendam en Go Ahead Eagles.

PSV en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion in Eindhoven. 

Noa Lang namens Napoli

Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"

0
Dies Janse

Dies Janse blinkt uit in Utrecht: "Nergens van onder de indruk"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
