KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV
Zondag staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld om de wedstrijd te leiden.
Scheidsrechter Gözübüyük wordt zondag geholpen door assistent-scheidsrechters Zeinstra en Inia, vierde official Nagtegaal, videoscheidsrechter Pol van Boekel en assistent-videoscheidsrechter De Groot.
Het verschil op de ranglijst tussen PSV en Ajax bedraagt na de eerste vijf wedstrijden slechts één punt. PSV verloor verrassend van Telstar, terwijl de Amsterdammers gelijkspeelden tegen FC Volendam en Go Ahead Eagles.
PSV en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion in Eindhoven.
