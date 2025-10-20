Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor uitduel tegen FC Twente

Arthur
bron: KNVB
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld als scheidsrechter voor de Eredivisiewedstrijd tussen FC Twente en Ajax. Hij wordt geassissteerd door Erwin Zeinstra en Patrick Inia.

De ontmoeting vindt zondagmiddag plaats in Enschede en begint om 12.15 uur. Ajax, onder leiding van John Heitinga, reist af voor deze traditioneel lastige uitwedstrijd in de hoop eindelijk weer eens drie punten te pakken. De Amsterdammers kwamen recent niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam en verloren met 0-2 van AZ. De laatste overwinning dateert van 27 september, toen NAC Breda met 2-1 werd verslagen.

FC Twente heeft juist de wind weer in de zeilen. Sinds het ontslag van Joseph Oosting werd er nog niet verloren in de competitie en FC Twente heeft zich weer in de subtop genesteld van de Eredivisie.

