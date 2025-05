KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Twente

Ajax speelt zondagmiddag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen FC Twente. Het mogelijke kampioensduel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur.

De KNVB heeft Danny Makkelie aangewezen als scheidsrechter bij het treffen in Amsterdam. De arbiter wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Erwin Blank is de vierde man. De KNVB heeft Rob Dieperink aangesteld als VAR. Hij krijgt in Zeist assistentie van Rogier Honig.

De belangen zijn zondag groot bij het duel tussen Ajax en FC Twente. Ajax kan bij een zege kampioen worden als PSV punten morst bij Sparta Rotterdam. FC Twente, dat al verzekerd is van de play-offs om Europees voetbal, kan AZ nog passeren op de ranglijst. Dan moeten de Tukkers wel winnen in Amsterdam, terwijl AZ in eigen huis moet verliezen van het al gedegradeerde Almere City FC.