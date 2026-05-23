Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht

Bjorn
Allard Lindhout
Allard Lindhout Foto: © BSR Agency

Ajax speelt zondagmiddag de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De twee ploegen strijden in het Kras Stadion van FC Volendam om een ticket voor de voorronde van de Conference League.

De KNVB heeft Allard Lindhout aangesteld om het treffen in Volendam in goede banen te leiden. Hij wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Johan Balder en Freek Vandeursen. Alex Bos is aangewezen als vierde official. Pol van Boekel zal als videoscheidsrechter fungeren en krijgt in Zeist assistentie van Patrick Inia.

Ajax eindigde als vijfde in de Eredivisie en bereikte de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen met FC Groningen (2-0). FC Utrecht won in de eigen Galgenwaard met 3-2 van SC Heerenveen. De aftrap is zondag om 12.15 uur in Volendam.

Gerelateerd:
Míchel Sánchez

Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"

0
Steven Berghuis

Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht

Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"

Wout Weghorst gelinkt aan transfer: "95 procent wil hem niet"

Hedwiges Maduro blikt terug: "Feyenoord kwam daarna met die dvd"

'Janse na goed seizoen ook op de radar bij clubs uit Bundesliga'

Twijfels over Weghorst naar WK: "Snap die discussie niet zo goed"

Verweij onthult ruzie Farioli bij Ajax: "Heeft hij bonje meegekregen"

Oude bekende staat voor transfer: "Ajax bezig met zijn terugkeer"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws