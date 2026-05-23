KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht
Ajax speelt zondagmiddag de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De twee ploegen strijden in het Kras Stadion van FC Volendam om een ticket voor de voorronde van de Conference League.
De KNVB heeft Allard Lindhout aangesteld om het treffen in Volendam in goede banen te leiden. Hij wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Johan Balder en Freek Vandeursen. Alex Bos is aangewezen als vierde official. Pol van Boekel zal als videoscheidsrechter fungeren en krijgt in Zeist assistentie van Patrick Inia.
Ajax eindigde als vijfde in de Eredivisie en bereikte de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen met FC Groningen (2-0). FC Utrecht won in de eigen Galgenwaard met 3-2 van SC Heerenveen. De aftrap is zondag om 12.15 uur in Volendam.
