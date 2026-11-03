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KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor FC Twente - Ajax

Joram
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

FC Twente en Ajax treffen elkaar op zondag 8 november in De Grolsch Veste. De wedstrijd begint om 14.30 uur en wordt gefloten door Joey Kooij. Het duel is een ontmoeting tussen twee ploegen die bovenin de Eredivisie meedraaien.

Ajax staat na elf speelrondes tweede met 24 punten. FC Twente volgt op de vierde plaats en heeft slechts één punt minder verzameld. De Tukkers hebben met 23 punten hetzelfde aantal als PSV, maar een minder doelsaldo.

Kooij krijgt tijdens de wedstrijd hulp van assistent-scheidsrechters Dyon Fikkert en Joris Westhof. Martijn Vos is aangesteld als vierde official. Dennis Higler neemt vanuit het ARAG Replay Center de rol van VAR op zich. Freek Vandeursen ondersteunt hem als assistent-VAR.

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