KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Go Ahead - Ajax

Ajax speelt zondag de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen. De Amsterdammers nemen het in Deventer op tegen Go Ahead Eagles.

De KNVB heeft maandag de scheidsrechter voor het uitduel bekend gemaakt. Danny Makkelie zal komend weekend de arbiter zijn bij Go Ahead - Ajax. Hij wordt geassisteerd door Steegstra en De Vries. De vierde official van dienst is Erwin Blank.

Vanuit het Replay Center in Zeist is Dennis Higler de VAR. Hij wordt op zijn beurt geassisteerd door Ribbink. Het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax begint zondag om 12.15 uur.