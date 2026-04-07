KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Heracles - Ajax

Martin van den Kerkhof zal komend weekend de scheidsrechter zijn bij het duel tussen de Heraclieden en de Amsterdammers. Hij wordt geassisteerd door Polman en Van de Ven. De vierde official van dienst is Wiersma.

Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Edwin van de Graaf de VAR. Hij wordt op zijn beurt geassisteerd door Frijn. Het duel tussen Heracles en Ajax begint zaterdag om 21.00 uur.