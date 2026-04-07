KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Heracles - Ajax
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Heracles Almelo. De KNVB heeft dinsdag de scheidsrechter voor het Eredivisie-duel bekend gemaakt.
Martin van den Kerkhof zal komend weekend de scheidsrechter zijn bij het duel tussen de Heraclieden en de Amsterdammers. Hij wordt geassisteerd door Polman en Van de Ven. De vierde official van dienst is Wiersma.
Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Edwin van de Graaf de VAR. Hij wordt op zijn beurt geassisteerd door Frijn. Het duel tussen Heracles en Ajax begint zaterdag om 21.00 uur.
Mario Been roemt talent van Ajax: "Een uitstekende verdediger"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Heracles - Ajax
Henk Spaan zag 'broodmagere' speler: "Ajax liet hem gratis gaan"
PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"
Kieft kritisch: "Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben"
Hugo Borst tipt Ronald Koeman: "Hij reikt hoger dan Weghorst"
Godts weigert hand van FC Twente-speler: "Een moeilijk mannetje"
'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"
René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"
Driessen: "Ajax en Feyenoord in play-offs zou het mooiste zijn"
John van den Brom over Wout Weghorst: "Of het wat gaat worden..."
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"