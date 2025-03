KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor PEC Zwolle - Ajax

Bas Nijhuis fluit namelijk dit weekend het duel van koploper Ajax tegen PEC Zwolle. Hij wordt ondersteund door Stefan de Groot en Charl Schaap. De vierde official van dienst is Martin Perez.

Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Alex Bos de VAR. Hij wordt op zijn beurt geassisteerd door Joris Westhof. De aftrap in Zwolle tussen PEC en Ajax is zondag om 14.30 uur.