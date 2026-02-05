KNVB maakt scheidsrechter en VAR voor topper AZ - Ajax bekend

De KNVB heeft scheidsrechter Danny Makkelie aangesteld om het duel tussen AZ en Ajax in goede banen te leiden. Rob Dieperink is aangewezen als videoscheidsrechter (VAR). Dat valt te lezen op de website van de voetbalbond.

Het duel in Alkmaar begint zondagmiddag om 14:30 uur. De club uit Alkmaar heeft een wisselvallige week achter de rug. Afgelopen weekend werd er in eigen huis met 1-3 verloren van NEC, maar in de kwartfinale van de KNVB Beker werd FC Twente uitgeschakeld na een verlenging: 2-1.

De ploeg van interim-trainer Leeroy Echteld staat op een zesde plek met 32 punten uit 21 wedstrijden. Ajax heeft op dit moment nog een voorsprong van zes punten, maar de club uit Amsterdam heeft drie punten nodig in de strijd om plek twee. Feyenoord heeft namelijk nu nog een puntje meer.