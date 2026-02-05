Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

KNVB maakt scheidsrechter en VAR voor topper AZ - Ajax bekend

Niek
Het AFAS Stadion van AZ
Het AFAS Stadion van AZ Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft scheidsrechter Danny Makkelie aangesteld om het duel tussen AZ en Ajax in goede banen te leiden. Rob Dieperink is aangewezen als videoscheidsrechter (VAR). Dat valt te lezen op de website van de voetbalbond. 

Het duel in Alkmaar begint zondagmiddag om 14:30 uur. De club uit Alkmaar heeft een wisselvallige week achter de rug. Afgelopen weekend werd er in eigen huis met 1-3 verloren van NEC, maar in de kwartfinale van de KNVB Beker werd FC Twente uitgeschakeld na een verlenging: 2-1. 

De ploeg van interim-trainer Leeroy Echteld staat op een zesde plek met 32 punten uit 21 wedstrijden. Ajax heeft op dit moment nog een voorsprong van zes punten, maar de club uit Amsterdam heeft drie punten nodig in de strijd om plek twee. Feyenoord heeft namelijk nu nog een puntje meer. 

Gerelateerd:
Merel van Dongen in No Way Back VIPS

Merel van Dongen emotioneel: "Ik ben eigenlijk nooit goed genoeg"

0
Johan Derksen

Derksen doet boekje open: "René heeft ook een hekel aan hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties