KNVB maakt scheidsrechter voor bekerwedstrijd tegen AZ bekend
Bas Nijhuis in actie Foto: © Pro Shots
De KNVB heeft Bas Nijhuis aangesteld voor de bekerwedstrijd tussen tussen AZ en Ajax in de achtste finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Dat duel staat voor woensdagavond 14 januari op de planning.
Nijhuis wordt langs de zijlijn bijgestaan door assistent-scheidsrechters Michael Osseweijer en Marco Ribbink, terwijl Jannick van der Laan fungeert als vierde official. De VAR is in handen van Robin Hensgens, met Stefan de Groot als assistent-VAR.
De aftrap in Alkmaar staat gepland om 21:00 uur. De ploeg van Fred Grim bereikte de achtste finale van de beker na een 2-7-overwinning op Excelsior Maassluis.
