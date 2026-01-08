HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

KNVB maakt scheidsrechter voor bekerwedstrijd tegen AZ bekend

Amber
bron: KNVB
Bas Nijhuis in actie
Bas Nijhuis in actie Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft Bas Nijhuis aangesteld voor de bekerwedstrijd tussen tussen AZ en Ajax in de achtste finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Dat duel staat voor woensdagavond 14 januari op de planning.

Nijhuis wordt langs de zijlijn bijgestaan door assistent-scheidsrechters Michael Osseweijer en Marco Ribbink, terwijl Jannick van der Laan fungeert als vierde official. De VAR is in handen van Robin Hensgens, met Stefan de Groot als assistent-VAR. 

De aftrap in Alkmaar staat gepland om 21:00 uur. De ploeg van Fred Grim bereikte de achtste finale van de beker na een 2-7-overwinning op Excelsior Maassluis.

Gerelateerd:
Anton Gaaei

Gaaei op weg naar de uitgang? "Kun je dat geld daarvoor gebruiken"

0
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax

"Ajax hoopt nog 15 tot 20 miljoen euro voor hem te ontvangen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd