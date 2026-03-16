KNVB maakt scheidsrechter voor De Klassieker in De Kuip bekend
Danny Makkelie Foto: © Pro Shots
De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld voor De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Dat heeft de voetbalbond maandag bekendgemaakt. Makkelie fluit zondag om 14:30 uur voor het begin van de wedstrijd in De Kuip.
Makkelie krijgt in Rotterdam ondersteuning van assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Robin Hensgens is aangewezen als vierde official. De KNVB heeft Rob Dieperink aangesteld als VAR.
Makkelie floot De Klassieker al negen keer eerder. De laatste keer was op 2 februari 2025, toen Ajax met 2-1 won door een laat doelpunt van Kenneth Taylor. Feyenoord heeft momenteel vijf punten voorsprong op Ajax.
