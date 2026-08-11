KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax - SC Heerenveen bekend

Bos wordt langs de zijlijn geassisteerd door De Nas en Ribbink. Kuipers is aangesteld als vierde official. In Zeist is Ruperti de VAR, terwijl Osseweijer als assistent-VAR (AVAR) fungeert. Komende zondag wordt om 16:45 afgetrapt.

Ajax en SC Heerenveen begonnen allebei goed aan het seizoen met drie punten: de Friezen wonnen thuis met 1-0 van FC Twente en de Amsterdammers versloegen in Zwolle PEC met 0-2.