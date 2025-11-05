VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax tegen FC Utrecht bekend

Gijs Kila
bron: KNVB
Danny Makkelie
Danny Makkelie Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter voor de Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax, die aanstaande zondag wordt gespeeld in Stadion Galgenwaard.

Makkelie krijgt zondag assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries langs de zijlijnen. Marc Nagtegaal fungeert als vierde official. De VAR-rol is in handen van Rob Dieperink met Micheal Osseweijer als assistent-VAR.

De ontmoeting in Utrecht is van groot belang voor beide ploegen. FC Utrecht hoopt de overwinning op NEC een goed vervolg te geven na een moeizame periode, terwijl Ajax de aansluiting met de top drie probeert te behouden.

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga op schopstoel? "Hangt niet per se van het resultaat af"

0
Een emotionele Davy Klaassen

VIDEO | Davy Klaassen emotioneel na interview met het clubkanaal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd