KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax tegen FC Utrecht bekend

De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter voor de Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax, die aanstaande zondag wordt gespeeld in Stadion Galgenwaard.

Makkelie krijgt zondag assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries langs de zijlijnen. Marc Nagtegaal fungeert als vierde official. De VAR-rol is in handen van Rob Dieperink met Micheal Osseweijer als assistent-VAR.

De ontmoeting in Utrecht is van groot belang voor beide ploegen. FC Utrecht hoopt de overwinning op NEC een goed vervolg te geven na een moeizame periode, terwijl Ajax de aansluiting met de top drie probeert te behouden.