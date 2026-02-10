Het laatste Ajax Nieuws
KNVB maakt scheidsrechter voor duel van Ajax tegen Fortuna bekend
Rob Dieperink Foto: © BSR Agency
Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Fortuna Sittard. Rob Dieperink is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter.
Dieperink wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Fikkert en Kucukerbir. Sturm is de vierde official. Kooij is de VAR, met Bluemink als assistent-VAR.
De wedstrijd begint zaterdag om 20.00 uur in Amsterdam.
