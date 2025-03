KNVB maakt scheidsrechter voor topper tussen PSV en Ajax bekend

Scheidsrechter Gözübüyük krijgt daarbij hulp van grensrechters Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Marc Nagtegaal is de vierde official, Pol van Boekel de videoscheidsrechter en Michael Osseweijer de assistent-videoscheidsrechter.

PSV en Ajax trappen zondagmiddag 30 maart om 14.30 uur af in het Philips Stadion in Eindhoven. Het gat tussen beide ploegen is zes punten in Amsterdams voordeel.