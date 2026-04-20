Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend

Serdar Gözübüyük
Serdar Gözübüyük

Serdar Gözübüyük heeft komend weekend de leiding over het duel tussen NAC Breda en Ajax. De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion begint zaterdag om 20:00 uur en valt onder speelronde 31 van de Eredivisie, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.

De scheidsrechter krijgt langs de lijn ondersteuning van zijn vaste assistenten, Patrick Inia en Rogier Honig. Martijn Vos fungeert als vierde official. In Zeist kijkt Pol van Boekel mee als VAR, met assistentie van Don Frijn.

Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie, met 51 punten na 30 wedstrijden. NAC Breda is terug te vinden op plek zeventien. De Bredanaars hebben 25 punten en moeten vrezen voor degradatie.

Gerelateerd:
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws