Geschreven door Jessica Westdijk 07 mei 2020 om 13:05

In een brief schreef minister De Jonge dat voetbal met publiek eigenlijk pas weer mogelijk is als er een vaccin is tegen het coronavirus en dat dat nog wel een jaar kan duren.

De KNVB laat in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten dat het onaangenaam verrast is door die boodschap. De bond is in gesprek met de overheid en hoopt in de loop van het seizoen gefaseerd weer toeschouwers toe te kunnen laten.

Uiteraard worden daarbij ook de ontwikkelingen in het buitenland gevolgd. De KNVB vindt het bericht van de minister dan ook voorbarig. Zo ligt er in België bijvoorbeeld een plan om supporters vanaf 1 september gefaseerd weer toe te laten.