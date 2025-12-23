KNVB over niet uitstellen duel Jong Ajax: "Moeilijke afweging"

Op sociale media ontstond dinsdagavond veel verontwaardiging over het feit dat Jong Ajax toch in actie moest komen tegen RKC Waalwijk (0-2), ondanks het tragische overlijden van de vriendin van Mark Verkuijl. De KNVB heeft inmiddels gereageerd op de ontstane ophef.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten: "Vooropgesteld is het verschrikkelijk dat de vriendin van Mark Verkuijl bij een ongeluk is overleden. Onze gedachten gaan uit naar Jong Ajax-speler Mark Verkuijl, familie en zijn schoonfamilie, vrienden en naasten en naar zijn teamgenoten en de staf."

De 21-jarige Elisa overleed afgelopen donderdag in Ede nadat ze tijdens het hardlopen werd aangereden. Haar overlijden bracht een schok teweeg in de voetbalwereld en bij Ajax. De KNVB vervolgt: "In situaties als deze is een uiterst moeilijke afweging of wedstrijden wel of niet doorgang moeten vinden. We begrijpen dat zulke besluiten vragen en discussie oproepen, omdat ze onvermijdelijk raken aan emoties, omstandigheden en mensen.

Daarbij hanteren we een beleid waarin wedstrijden in principe alleen worden uitgesteld wanneer sprake is van het overlijden van een speler of staflid. Dat neemt niet weg dat dit een moeilijke keuze blijft en doet niets af aan de ernst van wat er is gebeurd, dit is een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis."