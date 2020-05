Geschreven door Jessica Westdijk 21 apr 2020 om 21:04

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat evenementen tot 1 september verboden zijn en dat er tot die tijd dus ook geen betaald voetbal gespeeld kan worden.

De KNVB heeft daarop bekend gemaakt dat het niet meer van plan is om het huidige seizoen uit te laten spelen. Maar met dat voornemen zijn we er nog niet. Want wat betekent dat verder. Wordt Ajax kampioen, of wordt het seizoen geschrapt? En promoveren en degraderen er bijvoorbeeld wel ploegen? Over dat alles gaan de KNVB en de clubs vrijdag in overleg.