'KNVB pakt 'thuisvoordeel' aan met nieuwe regel ballenjongens'

De KNVB heeft de regels rond ballenjongens en -meisjes aangepast voor het nieuwe Eredivisie-seizoen, meldt het Algemeen Dagblad . Vanaf de start van het komende voetbaljaar mogen zij de bal niet langer direct aan spelers overhandigen. In plaats daarvan moeten de spelers zelf een bal ophalen bij een van de vaste locaties langs het veld.

De nieuwe werkwijze houdt in dat ballenjongens en -meisjes uitsluitend nog wedstrijdballen op zogenaamde kegels mogen plaatsen. De wijziging is bedoeld om het thuisvoordeel, dat in sommige gevallen wordt beïnvloed door het tempo waarin de bal wordt teruggegeven, te beperken. Aangezien ballenjongens en -meisjes doorgaans verbonden zijn aan de thuisclub, zou hun handelen onbedoeld invloed kunnen hebben op het verloop van de wedstrijd.

De enige uitzondering op de nieuwe regel geldt bij doeltrappen: in dat geval mogen keepers of veldspelers nog wél direct een bal aangereikt krijgen. Ook is het voortaan voor wisselspelers en stafleden niet meer toegestaan om vanaf de zijlijn een bal aan het veld in te brengen.

Met de nieuwe richtlijn wil de voetbalbond zorgen voor meer uniformiteit en neutraliteit tijdens Eredivisie-duels.